Макилрой выиграл в финальном раунде 89 чемпионата Мастерс, который состоялся в Национальном гольф-клубе "Аугуста". В играх плей-офф североирландец нанес 73 удара (6 берди, 3 боги, 2 дабл-боги), опередив англичанина Джастина Роуза в результате берди на первой лунке переигровки.

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Благодаря этой победе Макилрой выиграл не только Мастерс, но и стал обладателем Grand Slam. Для этого необходимо одержать победы на четырех мейджорах: турнира Masters, Чемпионата PGA, Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Великобритании. Добавим, что британец победил на турнире Мастерс только с 17 попытки.

Заметим, что ранее Grand Slam покорился только Тайгеру Вудсу (2000), Джеку Никласу (1966), Гари Плееру (1965), Бену Хогану (1953) и Джину Саразену (1935). Макилрой стал первым европейцем в списке легенд, что завоевать титул Grand Slam.

Объяснение правил по гольфу:

Берди: Если игрок потратил на прохождение лунки на один удар меньше, чем пар, то говорят, что он сыграл берди (птичку).

Пар: Заранее определенное количество ударов, которое должно понадобиться опытному игроку в гольф, чтобы завершить лунку, раунда или турнира

Боги: Количество ударов на одной лунке на одну большую, чем пар, дабл-боги – на два больше.

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