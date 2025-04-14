Первый со времен Тайгера Вудса: Макилрой стал шестым гольфистом в истории, собравшим Grand Slam
Североирландский гольфист Рори Макилрой победил в финальном раунде 89-го чемпионата Мастерс, сумев получить Grand Slam.
Макилрой выиграл в финальном раунде 89 чемпионата Мастерс, который состоялся в Национальном гольф-клубе "Аугуста". В играх плей-офф североирландец нанес 73 удара (6 берди, 3 боги, 2 дабл-боги), опередив англичанина Джастина Роуза в результате берди на первой лунке переигровки.
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Благодаря этой победе Макилрой выиграл не только Мастерс, но и стал обладателем Grand Slam. Для этого необходимо одержать победы на четырех мейджорах: турнира Masters, Чемпионата PGA, Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Великобритании. Добавим, что британец победил на турнире Мастерс только с 17 попытки.
Заметим, что ранее Grand Slam покорился только Тайгеру Вудсу (2000), Джеку Никласу (1966), Гари Плееру (1965), Бену Хогану (1953) и Джину Саразену (1935). Макилрой стал первым европейцем в списке легенд, что завоевать титул Grand Slam.
Объяснение правил по гольфу:
Берди: Если игрок потратил на прохождение лунки на один удар меньше, чем пар, то говорят, что он сыграл берди (птичку).
Пар: Заранее определенное количество ударов, которое должно понадобиться опытному игроку в гольф, чтобы завершить лунку, раунда или турнира
Боги: Количество ударов на одной лунке на одну большую, чем пар, дабл-боги – на два больше.
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