ATP 1000, Торонто, хард, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия, ATP № 3) – Карен Хачанов (Россия, ATP № 16) – 1:2 (3:6; 6:4; 6:7)

Бен Шелтон (США, ATP № 7) – Тейлор Фриц (США, ATP № 4) – 2:0 (6:4; 6:3)

Оба участника первой пары имеют отношение к стране-террористу. Зверев родился в Германии в семье русских эмигрантов. Хачанов до сих пор не открестился от своей позорной родины, просто выступая без флага. Сильнее оказался последний, хотя Зверев имел статус фаворита и первого сеяного турнира.

В финале надо болеть за Бена Шелтона, который уверенно выиграл американское дерби против Тейлора Фрица. Для 22-летнего теннисиста это первый в карьере выход в финал Мастерса.

Решающий матч между Шелтоном и Хачановым состоится 7 августа (в Украине это уже будет 8 августа и 02:30 час).