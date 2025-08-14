Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Эллен Перес одержала победу в четвертьфинальном матче супертурнира в США. Отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/4 финала, пары

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова – 2:0 (6:4, 6:1)

Свёнтек после срыва встречи с Костюк вышла с юбилеем в 1/4 финала в Цинциннати – действующую финалистку отправили домой

Эллен Перес в паре с Людмилой Киченок одолели дуэт россиянки Людмилы Самсоновой и Николь Мелихар. Благодаря победе в двухсетовом противостоянии австралийско-украинский тандем пробился в полуфинал тысячника в Цинциннати.

В первой партии обе пары безошибочно забирали свои подачи, пока в 10-м гейме Киченок и Перес не удалось забрать подачу соперниц в свою пользу – 6:4. Второй сет Самсонова и Мелихар отдали почти без борьбы – уверенные 6:1 для украинки и австралийки.

В полуфинале Киченок и Перес будет ждать игра против победительниц противостояния Макнелли/Носкова – Дабровски/Рутлифф.

Киченок вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати – украинка вместе с австралийкой выбили хозяек турнира