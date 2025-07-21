Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP опубликовала свой новый рейтинг по состоянию на 21 июля.

Виталий Сачко остается первой ракеткой Украины и единственным представителем страны в топ-300 мирового реестра. Он в новой версии рейтинга улучшил свою позицию на одну строчку.

Синнер увеличил отрыв от Алькараса, прыжок американцев, первая ракетка Украины опустился на три позиции – рейтинг АТР

Александр Овчаренко потерял сразу 35 мест – он упал на 381-ю позицию. Поднялись в мировом табеле Вадим Урсу, Алексей Крутых, Эрик Ваншельбойм и Юрий Джавакян.

Топ-10 украинских теннисистов в рейтинге АТР

Итальянец Янник Синнер продолжает возглавлять реестр Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первой десятке произошло лишь одна замена – американец Бен Шелтон опередил норвежца Хольгера Руде.

Топ-10 мирового рейтинга

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