Украинский теннисист Виталий Сачко вышел во второй круг турнира в Барранкилье (Колумбия).

2025 Kia Open Barranquilla. ATP Challenger Tour 75. Хард. Первый круг.

Виталий Сачко (Украина, АТР №222) – Роберто Сід (Доминиканская Республика, АТР №326) – 7:5, 3:6, 6:3

В матче первого круга турнира Сачко, который является пятым сеяным соревнований, одолел представителя Доминиканской Республики Роберто Сида. Соперники обменялись победами в первых двух сетах, а в решающей партии украинец уступал 1:3, но выиграл 5 геймов подряд.

Матч длился 2 часа 17 минуты. За игру Сачко трижды подал навылет и сделал 3 брейка. Его соперник выполнил 1 эйс, 3 раза ошибся на подаче и сделал 2 брейка. Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Виталий Сачко сыграет против победителя матча между колумбийцем Родригесом Хуаном Антонио (АТР № 598) и американцем Ноа Шактером (АТР №743).

