16-летний теннисист из Украины Никита Белозерцев не захотел общаться на родном языке после разгромного поражения в парном разряде Уимблдона-2025.

После матча 1/16 финала, в котором Никита вместе со своим напарником Тимо Берманном (Австрия) уступил нидерландскому дуэту Мец Роттгерин/Гидде Шонмакерс, украинские журналисты пригласили Белозерцева и его тренера Стефана Пантова из Болгарии на интервью.

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Пантов заявил, что его подопечный будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке. Сам Никита никак не отреагировал на эту ситуацию. После слов Пантова журналисты решили отказаться от интервью.

Как сообщает ВТУ, Стефан Пантов является региональным координатором от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе. Также отмечается, что Белозерцев рассматривает смену гражданства на болгарское.

К слову, Никита продолжит выступления в одиночном разряде Уимблдона, в первом круге украинец победил Амира Омарханова из Казахстана – 6:4, 6:2.

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