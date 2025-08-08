Виталий Сачко остается первой ракеткой Украины и единственным представителем страны в топ-300 мирового реестра. Впрочем, по сравнению с предыдущим рейтингом Виталий опустился аж на 10 позиций и теперь занимает 272-е место.

Олег Приходько опустился на три позиции и идет 318-м в рейтинге АТР, Александр Овчаренко зато поднялся на три позиции и стал 377-м. В пятую сотню ворвался 21-летний Вячеслав Белинский, который выиграл 25-тысячник в Оллерсбахе. Молодой теннисист расположился на 436-м месте.

Опустились в рейтинге Алексей Крутых (АТР № 445) и Вадим Урсу, который потерял одрузу 41 место и стал 461-м. Показатель Эрика Ваншельбойма остался без изменений.

Топ-10 украинских теннисистов рейтинга АТР

Итальянец Янник Синнер продолжает возглавлять рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первой десятке произошла одна замена – американец Бен Шелтон поднялся с седьмого места на шестое. Для него это рекордная позиция в карьере.

Топ-10 мирового рейтинга

