Украинский теннисист Виталий Сачко победил Максима Мрву в 1/16 финала турнира в Австрии. Отчет об игре и результат матча – в этой новости на "Футбол 24+".

Челленджер ATP 100, Тульн (Австрия), грунт, 1/16 финала

Максим Мрва (ATP № 427, Чехия) – Виталий Сачко (ATP № 217, Украина) – 0:2 (2:6, 6:7 (5:7))

После вылета на ранней стадии отбора US Open-2025 Виталий Сачко победой начал свой путь на челленджере в австрийском Тульне.

Первая ракетка Украины эффектно одолел на старте грунтового турнира чеха Максим Мрву: сначала уверенно победил в первом сете 6:2, а затем добил соперника на тай-брейке – 7:5.

Уже 3 сентября Сачко сойдется с австрийцем Сандро Коппом (ATP № 396) в матче за выход в четвертьфинал челленджера.

