Украинский теннисист Виталий Сачко не смог переиграть Таро Даниэля в матче отбора к Открытому чемпионату США по теннису. Отчет об игре и результат матча – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025. Квалификация. Первый раунд

Таро Даниэль (ATP № 167, Япония) – Виталий Сачко (ATP № 222, Украина) – 2:0 (6:1, 7:5)

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко не смог попасть в финальную часть US Open-2025, уступив в первом раунде квалификации Таро Даниэлю, который занимает 167-е место в рейтинге ATP.

Представитель Японии уверенно выиграл первый сет со счетом 6:1. Во второй партии Сачко навязал сопернику серьезную борьбу: дело едва не дошло до тай-брейка, но в конце концов Даниэль сумел дожать украинца на своей подаче – 7:5.

Сачко выбыл из турнира, а Таро Даниэль сыграет в следующем раунде квалификации с победителем пары Шидех (ATP № 225, Франция) – Штруфф (ATP № 145, Германия).

