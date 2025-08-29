US Open 2025, хард, мужчины, 1/32 финала

Карен Хачанов (АТР № 9) – Камил Майхжак (Польша, АТР № 76) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)

Хачанов считался фаворитом встречи, что было логично, исходя из его позиции в мировом рейтинге. Свой статус он в начале матча подтвердил, выиграв первые два сета.

Майхжак после этого ответил россиянину победой в третьем и четвертом сетах. Хачанов заметно нервничал, но отвечать давлению со стороны соперника не мог.

В решающем пятом сете Хачанов вернулся в игру, но Майхжак показал свой стальной характер, сумев отыграть пять матчболов: три из них были на его подаче в восьмом гейме и два снова на его мячах в 12-м. На супертай-брейке польский теннисист ошибся только один раз на своей подаче, а Хачанов совершил три такие ошибки. Это и решило судьбу всего матча в пользу Майхжака.

Камил Майхжак впервые в карьере победил теннисиста из топ-10 рейтинга ATP и впервые сделал камбэк с 0:2 в такой встрече. Поляк во второй раз в карьере вышел в 1/16 финала US Open.

