Лучший теннисист мира по версии ATP Янник Синнер был замечен в компании с очередной россиянкой.

Синнер ошарашил заявлением насчет "тысячника" в Риме – первая ракетка мира пропустил 3 месяца из-за дисквалификации

После длительного романа с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской итальянец заинтересовался еще одной уроженкой болотного государства. Фото Синнера с гражданкой страны-террориста Ларой Лейто в Монако облетели соцсети в апреле. Но итальянец открестился от связей с российской моделью.

"Внимание ко мне невероятно большое. Сейчас это особенно касается моей жизни за пределами корта. Я был очень удивлен, увидев некоторые фотографии, но там ничего серьезного и я не состою в отношениях", – цитирует первую ракетку мира Daily Mail.

Добавим, что Синнер отбыл трехмесячную дисквалификацию, срок которой истек 5 мая и планирует сыграть в римском "тысячнике". Но пока итальянец попадает больше в скандалы с россиянками, чем на теннисный корт.

Калинина отметилась серьезным достижением в мировом рейтинге