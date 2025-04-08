"К сожалению, моя спина плохо отреагировала на матче в Майами. Я до последней минуты старалась быть готовой играть. У меня есть прогресс, но, к сожалению, я не в форме для тяжелых международных матчей уже в пятницу.

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На прошлой неделе у нескольких из нас были такие же проблемы, и как игроки WTA, мы должны признать, что нам нужно разумнее планировать свое здоровье и расставлять приоритеты в календаре, чтобы минимизировать риск", – говорится на сайте Датской теннисной ассоциации.

Добавим, что в квалификации к Кубку Билли Джин Кинг сборная Дании встретится с командами Словакии и США (11 и 12 апреля соответственно). В окончательную заявку сборной Дании вошли Йоханне Свендсен (698 ракетка мира), Ребекка Мунк Мортенсен (777), Лаура Брункель (-) и Эмили Франкати (-).

Интересно, что экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки на днях сообщила, что она с мужем ожидают рождения третьего ребенка, поэтому она также не сыграет за сборную Дании.

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