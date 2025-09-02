Джессика Пегула и Барбора Крейчикова разыграли путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/4 финала

Джессика Пегула (США, WTA № 4) – Барбора Крейчикова (Чехия, WTA № 62) – 6:3, 6:3

31-летняя американка Пегула в 2024 году проиграла финал US Open Арине Соболенко. На нынешнем мейджоре Джессике остался лишь один шаг до повторения результата.

В борьбе за путевку в полуфинал Пегула уверенно одолела представительницу Чехии Барбора Крейчикову – чемпионку Ролан Гаррос-2021 и Уимблдона-2024. Американская теннисистка выиграла в двух сетах за 1 час 27 минут.

В 1/2 финала Пегулу ждет встреча или с Ариной Соболенко (WTA № 1), что может стать повторение финала 2024 года, или с еще одной представительницей Чехии Маркетой Вондроушевой (WTA № 60).

