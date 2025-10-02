Коко Гофф и Аманда Анисимова стали победительницами двух встреч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине и разыграют путевку в финал. Результаты матчей и отчет о них – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/4 финала

Ева Лис (Германия, WTA № 66) – Коко Гофф (США, WTA № 3) – 3:6, 4:6

Жасмин Паолини (Италия, WTA № 8) – Аманда Анисимова (США, WTA № 4) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6

Американская теннисистка Коко Гофф, которая является действующей чемпионкой пекинского "тысячника", сделала очередной шаг к защите титула. На этот раз она огорчила представительницу Германии Еву Лис, которая, напомним, в январе 2002 года родилась в Киеве. Гофф убедительно победила в двух сетах за 1 час 28 минут. Итог встречи в пользу американки не стал неожиданностью, ведь Лис считалась андердогом поединка.

Coco in straight sets @CocoGauff beats Eva Lys 6-3, 6-4 to reach the semifinal in Beijing.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/46RIDkizGJ — wta (@WTA) October 2, 2025

Четвертьфинал между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Амандой Анисимовой продолжался 2 часа 49 минут. Соперницы сыграли три сета, два из которых выиграла Анисимова. Это принесло ей путевку в полуфинал.

В 1/2 финала Гофф и Анисимова сыграют между собой. Вторую полуфинальную пару образуют победительницы встреч Сонай Картал (Великобритания, WTA № 81) – Линда Носкова (Чехия, WTA № 27) и Эмма Наварро (США, WTA № 17) – Джессика Пегула (США, WTA № 7), которые будут сыграны в пятницу, 3 октября.

