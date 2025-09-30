– Свою серебряную медаль на ЧМ вы посвятили брату – воину, который погиб за Украину буквально за две недели до начала чемпионата мира. Расскажите, каким он был человеком? О чем прежде всего вспоминаете, когда думаете о нем?

– Тарасик был всегда радостным. Он нес какое-то такое счастье вокруг. Даже когда он грустил, то держал это при себе. В его обществе всегда было весело, он нес позитив. Он всегда очень гордился мной и сестрой. Очень помогал бабушке, дедушке. Для них это также огромная потеря.

Братья наши раньше немного занимались борьбой. Можно сказать, что именно благодаря Тарасу мы начали заниматься этим видом спорта. Потому что смотрели, как он тренируется и также очень хотели. Тарас всегда гордился нами, а после поражений всегда поддерживал. Для него семья была приоритетом.

– На пьедестале ЧМ вы выглядели очень расстроенной. Что чувствовали во время награждения?

– Честно говоря, все смешалось. Чувствовала очень сильное эмоциональное и физическое истощение. Когда перед ЧМ мы узнали, что Тарас погиб, сразу поехали в Черновцы, несколько дней не спали, не ели, переживали большой стресс. Конечно, на пьедестале думала о брате. До сих пор не приходит понимание, что его нет. Кажется, что он просто на востоке Украины и должен приехать. А также было немного обидно, что не использовала свой шанс на золото

– Вы с сестрой близняшки. А похожи ли по темпераменту? Она также профессиональная борчиха. Как помогала на этом ЧМ?

– Она за меня всегда радуется больше, чем за себя. Так же, когда она выиграла два чемпионата мира (в возрастной категории U-23, – ред.), эти эмоции было не передать. Я так рыдала! Это было ощущение, что после стольких жертв она наконец достигла своей цели. В Загребе Соломия должна была бороться после меня, но весь день провела со мной, очень измучилась. Это для меня было очень ценно. Можно сказать, такая жертва с ее стороны. Я так же, когда могу, всегда стараюсь поддержать, чем могу, – рассказала Мария Винник в эксклюзивном интервью Спорт 24.

