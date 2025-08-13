Пасующий сборной Украины Сергей Евстратов подписал с клубом Львы Прага контракт, детали которого пресс-служба чешского гранда не разглашает.

Лидер сборной Украины по волейболу официально стал игроком европейского топ-клуба

Клуб Львы Прага в новом сезоне-2025/26 будет выступать в Лиге чемпионов. Евстратов до последнего времени играл в Польше за клуб Чарни из Радома, который выступает во второй по силе лиге национального чемпионата. Ранее Сергей уже играл в Чехии – выступал за Блек Бескидах.

Львы Прага – двукратный чемпион Чехии. Клуб второй раз в истории будет играть на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сергей Евстратов является шестикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2024 году он со сборной Украины выиграл Золотую Евролигу.

Сборная Украины по волейболу обнародовала расширенную заявку на чемпионат мира-2025