– Джозеф, что ты думаешь о ситуации с Усиком?

– Очевидно, что Усик – это тот, с кем мы хотим драться. Он лучший в мире. Обладает всеми поясами. Было бы замечательно – объединение титулов, абсолютное чемпионство... Но он травмирован и проводит время с семьей. Есть видео, на которых он танцует, но он просто хорошо проводит время с семьей и отдыхает.

Усик узнал решение WBO по защите титула – известно, при каких условиях он может его потерять

– Послушай, это очень сложно – ставить под сомнение легитимность и надежность такого боксера, как Александр Усик. Но Фрэнк Уоррен сказал, что, по его мнению, Александр Усик предпочитает не драться с тобой и искать других соперников. Ты согласен с этим?

– Это может быть финансовый вопрос, может, соперник предложит что-то другое... Но Усик уже дрался со всеми. Я верю в себя. Я верю, что сейчас, физически и психологически, я в лучшей форме за всю свою жизнь, и даже я сам с нетерпением жду, чтобы увидеть, на что я способен в ринге.

Понятно, что это не будет с Усиком – мы сейчас боремся с другим боксером – но я знаю, на что я способен в ринге и над чем я работал. Поэтому было бы приятно испытать себя против лучшего, – сказал новозеландец в интервью BoxNation.

Напомним, свой следующий поединок Джозеф Паркер проведет против британца Фабио Уордли. Поединок состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне. Александр Усик, по решению WBO, будет обязан драться с победителем этого поединка.

Усик определился с неожиданным следующим соперником – бой по необычным правилам для украинца