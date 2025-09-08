Паркер и Уордли провели первую дуэль взглядов – победитель поединка встретится с Усиком
Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) и временный обладатель пояса WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) встретились перед своим боем.
Поединок между Паркером и Уордли состоится 25 октября на арене О2 в Лондоне. Боксеры провели традиционную битву взглядов перед боем.
Ранее WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Впрочем, команда Усика сделала запрос о переносе боя из-за травмы украинца. В итоге, WBO решила предоставить Усику 90 дней для продолжения переговоров о поединке, а соперником должен стать победитель поединка Паркер – Уордли.
Джозеф Паркер в своем последнем поединке, который состоялся в феврале, нокаутировал Мартина Баколе. Фабио Уордли в июне досрочно победил Джастиса Гуни.
