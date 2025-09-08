Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) и временный обладатель пояса WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) встретились перед своим боем.

Поединок между Паркером и Уордли состоится 25 октября на арене О2 в Лондоне. Боксеры провели традиционную битву взглядов перед боем.

@joeboxerparker & @FabioWardley square off in front of the iconic arena they will go to battle in ️#ParkerWardley | Oct 25th | The O2, London | Live on @daznboxing pic.twitter.com/p3HPaXd27k — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 8, 2025

Ранее WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Впрочем, команда Усика сделала запрос о переносе боя из-за травмы украинца. В итоге, WBO решила предоставить Усику 90 дней для продолжения переговоров о поединке, а соперником должен стать победитель поединка Паркер – Уордли.

Джозеф Паркер в своем последнем поединке, который состоялся в феврале, нокаутировал Мартина Баколе. Фабио Уордли в июне досрочно победил Джастиса Гуни.

