"Я хочу, чтобы следующий бой был с Усиком. Я знаю, что он заслуживает это время, чтобы восстановиться и отдохнуть с семьей. Когда он будет готов, я с радостью начну переговоры и увидим, сможем ли мы организовать бой.

Есть отсрочка, чтобы выиграть больше времени из-за травмы, и надеюсь, когда он решит вернуться, тогда мы сможем договориться. Если нам удастся это сделать, это будет замечательно", – поделился Паркер в комментарии TalkSport.

Напомним, если Александр Усик откажется от защиты титула WBO, то пояс станет вакантным. В таком случае украинец во второй раз потеряет звание абсолютного чемпиона хевивейта без боя и останется с поясами WBA, IBF и WBC.

