“Я думаю, что Джозеф Паркер должен получить свой шанс против Александра Усика. Но сейчас главный вопрос в том, ли это произойдет.

"Единственный, кто сейчас может остановить Усика": возможный соперник украинца выступил с дерзким заявлением

Понимаете, есть поединки, которые хочет видеть лично Турки Аль аш-Шейх. У него есть свой план.

Бизнес в боксе изменился. Теперь это тебе говорят с кем ты будешь драться, а с кем – нет. Правила изменились", – заявил 37-летний Уайт в эфире ютуб-канала iFL TV.

Напомним, что Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) в 2022 году дрался против Тайсона Фьюри (34-1-2, KO 24) и получил технический нокаут в шестом раунде. Сейчас он готовится к поединку против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO), который состоится 16 августа.

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира, указав Усику на его место: "Александру лучше там и оставаться"