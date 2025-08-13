"Паркер должен получить шанс против Усика, но правила изменились": жертва Фьюри признался, кто сейчас решает все за боксеров
Британский боксер Диллиан Уайт поделился мыслями относительно следующего возможного боя Александра Усика.
“Я думаю, что Джозеф Паркер должен получить свой шанс против Александра Усика. Но сейчас главный вопрос в том, ли это произойдет.
"Единственный, кто сейчас может остановить Усика": возможный соперник украинца выступил с дерзким заявлением
Понимаете, есть поединки, которые хочет видеть лично Турки Аль аш-Шейх. У него есть свой план.
Бизнес в боксе изменился. Теперь это тебе говорят с кем ты будешь драться, а с кем – нет. Правила изменились", – заявил 37-летний Уайт в эфире ютуб-канала iFL TV.
Напомним, что Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) в 2022 году дрался против Тайсона Фьюри (34-1-2, KO 24) и получил технический нокаут в шестом раунде. Сейчас он готовится к поединку против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO), который состоится 16 августа.
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира, указав Усику на его место: "Александру лучше там и оставаться"