Игра в бадминтон среди любителей попала в камеры наблюдения. В какой-то момент 25-летний парень внезапно потерял сознание, упал на площадку и, как оказалось, умер практически мгновенно.

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"Видео служит очередным напоминанием, что мы никогда не знаем, когда что-то похожее может произойти рядом с нами.

Поэтому вблизи спортивных площадок должны быть дефибрилляторы. При отсутствии дефибрилляторов необходимо сразу вызвать скорую и начать реанимационные мероприятия, а именно ритмичные нажатия на грудину (непрямой массаж сердца).

Такие случаи – это кейс Эриксена – ситуации, когда надо иметь все необходимое рядом, умноженное на компетентных специалистов для того, чтобы выжить", – написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале, где разместил видео с трагическим финалом.

Напомним, на футбольном Евро-2020 датский полузащитник Кристиан Эриксен в матче против сборной Финляндии пережил остановку сердца, но врачи успели реанимировать его на поле, сделав дефибрилляцию сердца.

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