Аллахвердиев завоевал вакантный титул чемпиона LFA в рамках турнира Legacy Fighting Alliance 214, который проходил в Южной Дакоте (США).

Украинец в первом раунде нокаутировал представителя Канады Джона Мура (6-1). Поединок длился всего 1 минуту и 3 секунды. До победы над канадцем Аллахвердиев последний раз дрался в мае 2024 года.

Интересно, что Давид Аллахвердиев является парнем известной украинской теннисистки Даяны Ястремской. Даяна присутствовала на поединке Давида и даже поднялась в октагон после его победы. В комментарии после боя Аллахвердиев обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать ему поединок.

