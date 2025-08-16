Паолини с травмой победила вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Талийская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал тысячника в Цинциннати (США).
WTA 1000. Цинциннати, 1/4 финала
Коко Гофф (США, WTA № 2) – Жасмин Паолини (Италия, WTA № 9) – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)
Гофф уверенно выиграла первый сет (6:2) и хорошо начала второй, однако Паолини смогла вернуться в игру и победить в двух следующих партиях. Во время игры Коко Гофф сделала 16 двойных ошибок, что стало ключевым моментом поединка.
В одном из моментов Паолини упала на корт и подвернула голеностоп. Впрочем, итальянка смогла продолжить игру.
Победа над Хофф стала для Паолини самой рейтинговой в карьере. В полуфинале турнира Жасмин сыграет против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой (WTA № 36).
