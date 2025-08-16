WTA 1000. Цинциннати, 1/4 финала

Коко Гофф (США, WTA № 2) – Жасмин Паолини (Италия, WTA № 9) – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Гофф уверенно выиграла первый сет (6:2) и хорошо начала второй, однако Паолини смогла вернуться в игру и победить в двух следующих партиях. Во время игры Коко Гофф сделала 16 двойных ошибок, что стало ключевым моментом поединка.

В одном из моментов Паолини упала на корт и подвернула голеностоп. Впрочем, итальянка смогла продолжить игру.

Jasmine Paolini took a fall during her match against Coco Gauff in Cincinnati.



Looks like she twisted her ankle a bit.



Really hope it’s not serious and it doesn’t affect her for the U.S. Open.







pic.twitter.com/O5g88BTIlS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025

Победа над Хофф стала для Паолини самой рейтинговой в карьере. В полуфинале турнира Жасмин сыграет против "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой (WTA № 36).

