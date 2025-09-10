Панатинаикос не будет участвовать в Суперкубке Греции из-за поездки в Австралию, которая прописана в контракте с Евролигой. Об этом сообщает Basket News.

Из-за отказа от турнира клуб оштрафуют на 20 тысяч евро, а также, вероятно, отстранят от участия в следующем розыгрыше Суперкубка. Панатинаикос заменит клуб Кардица, кроме него за трофей поборются Олимпиакос, АЕК и Промитеас.

Матчи Суперкубка Греции состоятся 26-27 сентября, В то же время Панатинаикос вернется с турнира в Австралии лишь 25 сентября. Кроме того, в день игры Суперкубка запланированы медиа-мероприятия от Евролиги, поэтому клуб из Афин не может в это время тренироваться и играть.

К слову, в прошлом сезоне Панатинаикос занял второе место чемпионата Греции.

