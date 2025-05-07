Пакьяо вернется на ринг в 46 лет: легенда проведет бой за титул WBC – ранее он поддержал Украину
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо проведет поединок за звание чемпиона WBC против Марио Барриоса.
Филиппинский экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) впервые за 4 года вернется на ринг.
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46-летний боксер выйдет на бой за титул WBC против действующего обладателя пояса в полусреднем весе Марио Барриоса (29–2–1, 18 КО). Об этом сообщил BrunchBoxing в соцсети X.
Звездный промоутер Эл Хэймон забронировал арену "T-Mobile" в Лас-Вегасе для боя между боксерами 19 июля. Сейчас команды Пакьяо и Барриоса готовят официальный анонс.
Добавим, что свой последний бой Мэнни Пакьяо провел в августе 2021 года. Тогда филиппинец проиграл Йорденису Угасу из Кубы по решению судей. Филиппинец в 2022 году записывал обращение к украинцам с поддержкой нашей страны в войне против РФ.
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