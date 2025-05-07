Филиппинский экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) впервые за 4 года вернется на ринг.

Возвращение в бокс в 53 года – легендарный экс-чемпион мира готовится к бою со звездой Youtube

46-летний боксер выйдет на бой за титул WBC против действующего обладателя пояса в полусреднем весе Марио Барриоса (29–2–1, 18 КО). Об этом сообщил BrunchBoxing в соцсети X.

Звездный промоутер Эл Хэймон забронировал арену "T-Mobile" в Лас-Вегасе для боя между боксерами 19 июля. Сейчас команды Пакьяо и Барриоса готовят официальный анонс.

Добавим, что свой последний бой Мэнни Пакьяо провел в августе 2021 года. Тогда филиппинец проиграл Йорденису Угасу из Кубы по решению судей. Филиппинец в 2022 году записывал обращение к украинцам с поддержкой нашей страны в войне против РФ.

️

News



Premier Boxing Champions have put a hold on the T-Mobile Arena in Las Vegas for July 19. This is the anticipated return date of legendary hall of famer Manny Pacquiao, where he will make history by challenging Mario Barrios for the WBC Welterweight Championship.… pic.twitter.com/8TIM4ybj2i — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) May 6, 2025

"Кроуфорд – один из лучших": Канело расхвалил соперника перед предстоящим поединком – Теренс ответил Альваресу