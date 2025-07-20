Мэнни Пакьяо снова порадовал фанатов качественным боксом, но судьи были другого мнения.

Легендарный филлипинец провел свой первый бой после 4-летней паузы. Его соперником стал младший на 16 лет (30 против 46) американец Марио Барриос (29-2-2, 18 КО), владеющий поясом WBC в полусреднем весе. Бой стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе.

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Пакьяо даже после длительной паузы демонстрировал качественный бокс, заставляя чемпиона больше думать о защите. Поединок длился полную дистанцию из 12 раундов.

Казалось, что это будет сказочное возвращение Пакьяо с титулом. Впрочем, судьи были другого мнения. Решением большинства была зафиксирована ничья – один рефери даже отдал преимущество Барриосу 115 – 113, остальные двое насчитали 114 – 114. Арена недовольно гудела.