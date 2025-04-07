Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Самым серьезным турниром последней недели стал WTA 500 в Чарльстоне, участие в основной сетке которого приняла только одна украинка Ангелина Калинина, которая, однако, вылетела уже в первом круге.

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Как следствие, в топ-100 рейтинга не изменились позиции только двух украинок – Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки страны и 18-ю позицию, а Даяна Ястремская осталась 46-й. Марта Костюк опустилась на одну строчку и теперь 25-я. Несмотря на поражение в Чарльстоне, Калинина поднялась в рейтинге на три позиции и теперь занимает 65-ю строчку. Юлия Стародубцева находится недалеко от первой сотни WTA – 103-я строчка, а Дарья Снигур 140-я.

В топ-10 рейтинга WTA два изменения: Джессика Пегула* после победы в Чарльстоне впервые с 2022 года ворвалась в тройку лидеров, опустив Коко Гофф на четвертое место.

Топ-10 обновленного рейтинга WTA:

1. Арина Соболенко (Россия) – 10541 очков

2. Ига Свёнтек (Польша) – 7470

3. Джессика Пегула (США) – 6101 (+1 позиция)

4. Коко Гофф (США) – 6063 (-1)

5. Мэдисон Киз (США) – 4999

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4843

7. Мирра Андреева (Россия) – 4775

8. Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 4243

9. Паула Бадоса (Испания) – 3821

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808

Украинки в обновленном рейтинге WTA:

18. Элина Свитолина (Украина) – 2180

25. Марта Костюк (Украина) – 1805 (-1)

46. Даяна Ястремская (Украина) – 1229

65. Ангелина Калинина (Украина) – 956 (+3)

103. Юлия Стародубцева (Украина) – 711

140. Дарья Снигур (Украина) – 536 (-4)

204. Анастасия Соболева (Украина) – 362 (+3)

241. Леся Цуренко (Украина) – 300 (-3)

240. Валерия Страхова – 283 (+9)

263. Катарина Завацкая – 268 (-16)

267. Александра Олейникова – 263 (-2)

430. Екатерина Байндль – 430 (-1)

445. Вероника Подрез – 122 (+17)

* К слову, состояние отца Джессики, американского бизнесмена Терри Пегулы, оценивается в 7,7 миллиарда долларов. Сама же 31-летняя спортсменка за свою профессиональную карьеру заработала более 15 миллионов долларов.

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