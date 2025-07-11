"Время Леброна Джеймса в Лейкерс начинает подходить к концу. Они начинают отдаляться друг от друга. Можно утверждать, что это началось, когда они обменяли Луку Дончича.

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Уход Леброна из Лейкерс уже начался. Этот уход может быть связан с завершением карьеры. Но это может произойти и другим путем. Другое предложение для Леброна лежит на его столе. Но я не знаю, будет ли оно реализовано", – цитирует заявление журналиста Брайана Виндхорста BasketNews.

Напомним, что Леброн выступает за Лос-Анджелес Лейкерс с 2018 года. До этого он играл за Кливленд Кавальерс и Майами Хит.

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