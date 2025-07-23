Журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер прокомментировал слухи о гонораре Александра Усика за бой-реванш с Даниэлем Дюбуа.

"Усик даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда берутся эти цифры?

Стали известны точные гонорары Усика и Дюбуа за реванш – рекордные суммы

Возможно, 7% от этой цифры (около 9 миллионов, – прим.)", – написал Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее один из беттинговых сайтов сообщил, что Усик получит гонорар в размере 132 миллионов долларов, а Дюбуа – 71 млн.

Дюбуа принял неожиданное решение после нокаута от Усика – тренер британца ошарашил заявлением