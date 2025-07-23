"Откуда берутся эти цифры?": инсайдер шокировал гонораром Усика – украинец получит в 15 раз меньше заявленного
22:10 - Читати українською
Журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер прокомментировал слухи о гонораре Александра Усика за бой-реванш с Даниэлем Дюбуа.
"Усик даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда берутся эти цифры?
Стали известны точные гонорары Усика и Дюбуа за реванш – рекордные суммы
Возможно, 7% от этой цифры (около 9 миллионов, – прим.)", – написал Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, ранее один из беттинговых сайтов сообщил, что Усик получит гонорар в размере 132 миллионов долларов, а Дюбуа – 71 млн.
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