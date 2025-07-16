Медиамероприятия в Лондоне накануне мегафайта украинского и британского чемпионов состоятся в среду, 16 июля.

Ивент начнется не раньше 18:30 по киевскому времени. Его главным событием станет открытая тренировка с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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Прямая трансляция медиамероприятий запланирована в свободном доступе на Youtube-канале USYK17.

Украинец Усик и британец Дюбуа вечером 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Это будет реванш. В августе 2023 года боксеры уже встречались в Польше – тот бой досрочным нокаутом в девятом раунде выиграл Усик.

Сейчас Александр Усик является обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBO, а у Даниэля Дюбуа есть пояс по версии IBF.

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