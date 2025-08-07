Дмитрий Скапинцев смирился, что закрепиться в американском баскетболе ему не по силам.

Украинский центровой перебрался в Хапоэль Иерусалим, информирует пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.

Шульга официально подписал контракт с Бостон Селтикс – есть четкий потолок зарплаты и количества матчей

Скапинцев является воспитанником черкасского баскетбола, а последние 3 года пытался закрепиться в США. Прошлый сезон 27-летний украинец провел в Лиге развития, где набирал в среднем 10 очков, 8,2 подбора и 1,9 блок-шота за игру. В декабре 2023-го центровой дебютировал на уровне НБА в составе Нью-Йорк Никс, за который провел 2 матча и был отчислен. Позже Скапинцев присоединился к Бостону, где ограничился тремя предсезонными матчами и также не удержался в ростере. Новый клуб Дмитрия, Хапоэль Иерусалим – гранд Израиля и участник Еврокубка.

К слову, недавно Скапинцев стал одним из легионеров, которые не приехали в лагерь сборной Украины на матчи пре-квалификации чемпионата мира, чем изрядно разочаровали тренера и фанатов.

דמיטרו סקפינצב חתם בהפועל! ️

לכל הפרטים >> https://t.co/5bBkXdXO0S pic.twitter.com/etH4TcL0sD — Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) August 7, 2025

