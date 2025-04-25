"Один из сценариев – это отказаться от территории. Это несправедливо, но ради мира, временного мира, возможно, это может стать временным решением. Временным! Украинский народ никогда не смирится с оккупацией со стороны России.

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Президент Владимир Зеленский может быть вынужден принять болезненное решение для достижения мира. Обсуждал ли он со мной какие-то детали возможного урегулирования? Нет. Президент Зеленский делает это сам. Это не моя функция. Я несу ответственность за столицу Украины, это сердце страны, которая охвачена войной.

Относительно публичной ссоры между Зеленским и Трампом в Белом доме в феврале... Думаю, ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать без видеокамер", – цитирует Кличко ВВС.

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