"У него есть все шансы. Дюбуа – великий боец, он на коне, провел великолепный бой с Энтони Джошуа. Эй Джей нанес ему травму и бой был на грани, пока Даниэль не нанес тот удар. У него есть эта сила нокаута.

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На этот раз он добьется своего с Усиком, бак которого дважды опустошил Цыганский король. Подходящее ли это время для Дюбуа? Я думаю, что да. Я ставлю на него", – цитирует Фьюри-старшего Seconds Out.

В августе 2023 года Усик и Дюбуа провели первый бой – его досрочно в 9-м раунде выиграл Александр, которому в пятом раунде британец нанес откровенный удар ниже пояса. Реванш боксеры проведут 19 июля в Лондоне на Уэмбли.

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