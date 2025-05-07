Карлос Сайнс-старший, двукратный чемпион мира по ралли и отец гонщика Формулы-1 Карлоса Сайнса, может побороться за пост президента FIA.

Как информирует британское издание Motorsport, авторитетные представители автоспортивной среды предложили испанцу выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

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Сообщается, что Сайнс-старший серьезно размышляет над участием в гонке за лидерство в федерации.

В случае согласия он станет оппонентом действующего президента Мохаммеда Бен Сулайема на выборах, которые пройдут 12 декабря 2025 года во время Генеральной ассамблеи FIA в Ташкенте.

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