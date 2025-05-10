Джон Фьюри заявил о том, что его сын дважды выиграл у украинца в эпических боях прошлого года.

"По моему мнению, (Тайсон) выиграл оба боя – они украли у него пояса. Впрочем, во втором бою он был не в фантастической форме.

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В первом бою ему нужно было больше времени на отдых. Он провел полноценный сбор, семь недель. Потом его исключили, он отдохнул три недели, вернулся в спортзал еще на восемь недель. Такие вещи делать нельзя. Поэтому, к тому времени, как он вышел на ринг для первого боя с Усиком, он был перетренирован, от него ничего не осталось.

Никакого неуважения к Усику. Он замечательный боец, но у него нет той харизмы, притягательной силы или мощи продаж, которые есть у Тайсона. (Он) замечательный боец, но когда дело касается больших денег, нужно быть больше, чем просто замечательным бойцом", – высказался в комментарии talkSport Фьюри-старший, который до этого молчал относительно боев Тайсона с Усиком.

В мае 2024 года Усик выиграл у Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре прошлого года украинец одолел британца и в реванше.

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