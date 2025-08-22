Куэнтон Браун, отец чемпиона НБА 2024 года в составе Бостона Джейлена Брауна, арестован полицией. Он обвинен в покушении на убийство, сообщает The Athletic.

20 августа Браун-старший в Лас-Вегас стал участником инцидента с ножевым нападением. На следующий день Куэнтон, который, кстати, является бывшим боксером, был арестован. За его освобождение установлен залог в сумме 300 тысяч долларов.

Куэнтон Браун внедорожником ударил машину своей жертвы. Тот, выйдя из своего авто, ударил рукой по зеркалу машины отца баскетболиста. Началась ссора. В какой-то момент Браун-старший ударил оппонента чем-то в район спины. Парень попытался убежать, но Куэнтон его догнал и нанес удар в живот.

Впоследствии парень со своей девушкой добрались до аптеки, откуда вызвали полицию. Полицейские, приехав на вызов, нашли мужчину с несколькими ножевыми ранениями. Сейчас пострадавший находится в критическом состоянии, имеет переломы ребер.

Адвокат Брауна-старшего утверждает, что сначала напали на его клиента, а соперника он ранил в рамках самообороны.

