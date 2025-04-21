WTA 500, Штутгарт, финал

Елена Остапенко (Латвия, WTA № 24) – Арина Соболенко (Беларусь, WTA № 1) – 6:4, 6:1

Свитолина и еще три украинки узнали соперниц на турнире WTA 1000 в Мадриде

Латвийская теннисистка Елена Остапенко триумфально завершила свои выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте. В решающем матче 27-летняя спортсменка в двух сетах била первую ракетку мира Арину Соболенко.

Поединок длился 1 час и 26 минут. Это была четвертая встреча соперниц и первая победа для Остапенко. За матч латвийка отдала две свои подачи и сделала шесть брейков. Во второй партии Соболенко проиграла все геймы на своей подаче.

Интересно, что для Остапенко этот финал стал уже вторым в 2025 году – в середине февраля на тысячнике в Дохе она уступила Аманде Анисимовой. Для латвийки это уже девятый титул в карьере и второй на грунте, который вернул ее в топ-20 рейтинга WTA.

Напомним, выступления в Штутгарте Остапенко начала с матча против украинки Даяны Ястремской, которая по ходу встречи снялась с соревнований. Во втором круге латвийка обыграла американку Эмму Наварро в трех сетах. Далее Елена била вторую ракетку мира польку Игу Свёнтек и россиянку Екатерину Александрову.

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