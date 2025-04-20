Латвийка Остапенко в шестой раз подряд обыграла Игу Свёнтек.

WTA 500, Штутгарт, 1/4 финала

Елена Остапенко (Латвия, WTA № 24) – Ига Свёнтек (Польша, WTA № 2) – 2:1 (6:3, 3:6, 6:2)

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Накануне в четвертьфинальном матче турнира WTA 500 в Штутгарте Елена Остапенко победила вторую ракетку мира Игу Свьонтек. Таким образом Елена продолжила беспроигрышную серию в матчах против польки – все шесть игр между теннисистками заканчивались победами латвийки.

Благодаря шестой победе над Свьонтек Остапенко повторила уникальное достижение в женском теннисе – стала третьей в истории, победившей бывшую первую ракетку мирового рейтинга в шести матчах подряд. Кроме Остапенко подобным могут похвастаться аргентинка Габриэла Сабатини и полька Агнешка Радванская.

Напомним, соревнования в Штутгарте Остапенко начала с матча против украинки Даяны Ястремской, которую по ходу встречи снялась с соревнований. Во втором круге латвийка обыграла американку Эмму Наварро в трех сетах.

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