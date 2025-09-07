Теннисная ассоциация США (USTA) обратилась к вещателям с просьбой цензурировать протестную или иную реакцию зрителей на появление президента страны Дональда Трампа на финальном матче в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, сообщает The Athletic после ознакомления со служебной запиской.

Согласно ей, Трампа покажут в трансляциях с турнира во время церемонии, в которую входит исполнение государственного гимна США, которая состоится перед матчем Синнера и Алькараса. Представитель USTA отметил, что организаторы регулярно обращаются к трансляторам с просьбой не транслировать реакции зрителей, которые напрямую не связаны с событиями на корте.

Стоит добавить, что появление Трампа на финале US Open-2025 станет первым с 2015 года, когда он как тогда еще кандидат в президенты был освистан во время четвертьфинального матча между сестрами Уильямс. Финальный матч между Синнером и Алькарасом начнется сегодня, в 21:00 по киевскому времени.

