37-летний Педро Антонио Родригес 5 июля провел бой в Финиксе, который стал для него последним.

Родригес ушел из жизни при обстоятельствах, которые пока остаются невыясненными. Трагедия случилась через несколько часов после того, как Педро Антонио (15-25-3, 17 КО) в американском Финиксе проиграл американцу Филиппу Веле (3-0, 2 КО) на вечере бокса от промоутера Габриэля Бандеррамы и его компании Del Sol Boxing.

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Сообщается, что мексиканец после поражения единогласным решением судей отправился в свой гостиничный номер, сообщив, что вернется на ужин со всеми участниками вечера бокса. Однако там Родригес не появился. Утром работники отеля нашли его тело в номере.

Местная полиция начала расследование. О причинах смерти боксера ничего не сообщается. Есть версия, что смерть могла наступить в результате травм, которые Педро Антонио получил на ринге, сообщает HCH Televisión Digital.

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