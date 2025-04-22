Плей-офф Суперлиги, полуфинал, третий матч

Киев-Баскет – Ровно – 66:52 (21:16, 16:7, 11:10, 18:19)

Киев-Баскет выиграл серию со счетом 2:1

Днепр "насухо" забрал серию против Черкасских Мавп и ждал соперника в финале. Им должен был стать Киев-Баскет или Ровно, у которых все дошло до третьего матча.

Днепр оформил драматичный камбэк с Черкасскими Мавпами и вышел в финал Суперлиги

Гости на старте получили преимущество 12:4, однако дальше инициатива полностью была за столичной командой. Киев-Баскет выиграл даже первую четверть, а во второй снял все вопросы относительно победителя. После большого перерыва был равный баскетбол, который вполне устроил хозяев. Самым результативным игроком матча стал американский легионер Ровно Род Браун – 16 очков + 8 подборов. У Киев-Баскета больше всех набрал Денис Клевзуник (15 баллов + 6 подборов), дабл-даблы в активе Сушкина (14 + 10 подборов) и Сандула (13 + 16 подборов).

Повторения прошлогоднего финала не получилось. На этот раз вызов Днепру попытается бросить Киев-Баскет, а Ровно разыграет бронзу с Черкасскими Мавпами.