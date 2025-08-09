Энтони Джошуа близок к тому, чтобы сойтись в бою с французом Тони Йокой.

Французский промоутер Йоан Зауи заявил, что Энтони Джошуа (28-4, KO 25) с высокой вероятностью выйдет на ринг против Тони Йоки (14-3, KO 11).

"Энтони Джошуа сказал мне лично, что его следующим соперником станет француз Тони Йока. Он сказал, что действительно имеет вариант встретиться с блогером-ютубером Джеком Полом, но на 90% его следующим оппонентом будет Йока. Бой может состояться в декабре", – цитирует промоутера L'Équipe.

Напомним, что последний раз Джошуа выходил на бой почти год назад – 21 августа 2024 года. Тогда Эй-Джей проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа (22-3, 21 КО).

