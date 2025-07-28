Команды Италии и Бразилии встретились в финале волейбольной Лиги наций среди женщин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций по волейболу, женщины, финал

Италия – Бразилия – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22)

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Итальянки отстаивали звание действующих чемпионок. Бразилия была полна надежд забрать себе чемпионский титул – команда лишь с одним поражением прошла групповой турнир, но уступила она именно сборной Италии.

Первый сет начался под контролем бразильянок, но итальянки смогли равновесие восстановить. Впрочем, на решающий отрезок сил значительно больше осталось у волейболисток из Южной Америки – 25:22.

Неудача очень сильно завела представительниц Италии и во второй партии их доминирование было значительным и быстро счет по сетам стал равным. Команды начали все сначала, но теперь психологическое преимущество было на стороне действующих чемпионок. Они этим воспользовались на все сто – выиграли партию ов второй раз. В четвертом сете итальянки в полной мере показали всей чемпионский характер при счете 16:16 – сумели уйти в отрыв и затем спокойно довели игру до победы.

Сборная Италии сохранила у себя чемпионские полномочия, выиграв турнир в третий раз в истории. Это повторение достижения команды США. Но итальянки первые не проиграли ни одного матча в одном розыгрыше Лиги наций. В группе они повторили абсолютный рекорд команды Бразилии, не проиграв ни одного поединка, а затем выиграла три матча в плей-офф.

Бразилия стала первой, кто сыграл в четырех финалах турнира, но ни разу титул не завоевал.

Напомним, что в следующем сезоне Лиги наций дебютирует сборная Украины.

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