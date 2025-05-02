Норвежский теннисист Каспер Рууд ждет оппонента в решающем матче турнира с общим призовым фондом более 8 миллионов евро.

АТР 1000 Мадрид, 1/2 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина, АТР № 21) – Каспер Рууд (Норвегия, АТР № 15) – 4:6, 5:7

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Норвежец Каспер Рууд стал первым финалистом турнира серии ATP 1000 в Мадриде. В полуфинале 15 ракетка мира победил аргентинца Франсиско Черундоло в двух сетах.

Матч длился 1 час 51 минуту – это была первая очная дуэль теннисистов. Черундоло выполнил две подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 18 заработанных. Рууд выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В финале Мастерса Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия).

К слову, для Каспера предстоящий финал станет 25-м в карьере и третьим на Мастерсах. Также норвежец вернется в топ-10 ATP.

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