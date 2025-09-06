Чемпионата мира по волейболу, женщины, 1/2 финала

Япония – Турция – 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 25:27)

В первом полуфинале ЧМ-2025 встречались сборные Турции и Японии. Обе команды по ходу турнира не потерпели ни одного поражения, а японки на групповом этапе победили сборную Украины – 3:2.

Первый сет завершился уверенной победой представительниц Азии – 25:16. Во второй партии мощную игру показала Турция, выиграв сет 25:17. В третьей партии чемпионки Европы сразу захватили лидерство, позволив японкам лишь раз сравнять счет.

Четвертая партия получилась чрезвычайно конкурентной. В конце сета Япония смогла вырваться вперед на 4 балла, но турецкие волейболистки смогла отыграть отставание и даже одержать победу – 27:25. Турция победила и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Италия – Бразилия.

