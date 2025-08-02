Команды Италии и Словении провели полуфинальную встречу мужской Лиги наций. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций-2025 по волейболу, мужчины, полуфинал

Италия – Словения – 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18)

Италия стала первым полуфиналистом Лиги наций по волейболу, переиграв Кубу – ВИДЕО

Команда Италии на групповой стадии Лиги наций заняла второе место, имея 10 побед и два поражения. Один из выигрышей итальянцы одержали во встрече со сборной Украины, которая была очень близко от победы – судьба поединка решилась на тай-брейке (15:10 в пользу итальянцев).

В полуфинал плей-офф Италия вышла после победы 3:1 над Кубой. Словения попала в топ-4, переиграв Францию в четырех партиях.

Итальянцы выиграли первый сет у словенцев, но те быстро ответили победой во втором сете. Стартовый отрезок третьей партии остался за волейболистами из Словении, но затем команда Италии инициативу перехватила и выиграла сет. В четвертом сете, который стал решающим, итальянцы снова лучше провели вторую половину, чем первую.

Соперник Италии по финалу определится во встрече Бразилия – Польша. Итальянцы впервые в истории вышли в финал турнира. До сих пор их лучшим результатом было четвертое место (2022 и 2023 годы).

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