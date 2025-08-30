Временный чемпион ԜВО в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) может провести поединок против британца Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Паркер решил добровольную защиту своего титула до конца года и фаворитом на бой является Фабио Уордли, сообщает BoxingScene.

WBO обязала Усика предоставить медицинское заключение после видео с танцами: "Визуальные материалы противоречат заявлениям команды"

Недавно менеджер новозеландца заявил, что претендентами на поединок с Паркером являются Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора и Уордли. Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера, но украинец попросил отсрочить бой из-за травмы и усталости.

Фабио Уордли является временным чемпионом по версии WBA, в своем последнем поединке он нокаутировал Джастиса Гуни. Джозеф Паркер в феврале досрочно победил конголезца Мартина Баколе.

"Усику его не победить": британский боксер назвал супертяжа, который будет доминировать 10 лет