Сборные Франции и Словении провели встречу 1/4 финала мужской Лиги нации по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций-2025, мужчины, 1/4 финала

Франция – Словения – 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25)

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Французы являются действующими победителями Лиги наций, но групповую стадию завершили на третьем месте, одержав восемь побед в 12 встречах. Словения, напомним, заняла шестую позицию, имея семь побед и пять поражений.

Французы в группе обыграли команду Украины в трех сетах (25:23, 25:21, 25:17). Эта неудача стала для "сине-желтых" одной из шести в 12 поединках. Украинцы, как следствие, финишировали девятыми и остались вне топ-8, вышедших на старт плей-офф.

Во второй игровой неделе группового этапа Франция разобралась со Словенией в трех сетах (25:23, 29:27, 25:23). Еще раз обыграть себя словенцы на этот раз не позволили. Они откровенно провалили только второй сет, а в первой, третьей и в решающей четвертой партиях имели заметное преимущество над французами и выиграли матч.

Словения во второй раз вышла в полуфинал Лиги наций. В субботу, 2 августа, за место в финале она сыграет против Италии, которая в четвертьфинале одолела Кубу (3:1).

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