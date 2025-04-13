Чемпионат Украины по волейболу, финал плей-офф, третий матч

Жытичи Житомир – Эпицентр-Подоляне – 2:3 (27:25, 25:21, 18:25, 18:25, 11:15)

Эпицентр до сих пор не знал поражений, а Жытичи на протяжении сезона уступали только этому сопернику. Финал подтвердил тенденции.

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Эпицентр вел в серии 2:0 и позволил себе проиграть первых два сета. Впрочем, "бизоны" собрались и уверенно выиграли три следующих. Победа 3:0, идеальный сезон – вопрос о сильнейшей команде Украины по волейболу закрыт.

Для Эпицентра это второе чемпионство в истории после успеха в 2022 году. Обладателя "бронзы" определяют сборная Украины U-20 и МХП-Винница, там счет в серии пока 2:1.