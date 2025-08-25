Золотые медали чемпионата Украины по пляжному футболу 2025 года в киевском Гидропарке разыграли столичные коллективы Альтернатива и Sunrise.

Финалу предшествовал поединок за третье место, в котором днепровский Выбор со счетом 2:0 переиграл команду NC Beachsoccer из Киева.

Судьба финальной игры решилась после первого тайма – в нем игроки Альтернативы отличились двумя голами. Во второй трети встречи мяч еще трижды побывал в воротах Sunrise. В итоге Альтернатива победила со счетом 6:1 и завоевала золотые медали национального чемпионата, сообщает сайт Ассоциации пляжного футбола Украины.

По итогам соревнований были определены обладатели индивидуальных наград:

Легенда пляжного футбола Украины – Андрей Барсук (Артур Мьюзик/Sunrise Kyiv)

Лучший бомбардир – Андрей Пашко (Альтернатива) – 7 мячей

Лучший голкипер – Уэсли да Силва (Выбор)

Лучший игрок (MVP) – Олег Будзько (Альтернатива)

Женская сборная Украины по пляжному футболу сохранила вторую позицию в мировом рейтинге